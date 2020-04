Choose Your Chicago Quarantine House Choose wisely, my friends. You're gonna be there a long time. House Ashland

Rahm

Billy Corgan

Todd Ricketts

Sneed

Pat Quinn

House Archer

Richard M. Daley

Willie Wilson

Dan Bernstein

Ken Griffin

Chief Keef House Diversey

Bill Daley

The CTU

David Kaplan

Steve Albini

Mary Schmich House Kedzie

Toni Preckwinkle

Chuck Goudie

Steve Dahl

Chance the Snapper

Liz Phair - Comments welcome.





Permalink

Posted on April 8, 2020