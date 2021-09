Add A Letter . . . In the spirit of this meme genre . . . . . . we added a letter to make bands better. Or worse.

* Selectric Flag * Fleetwood iMac * AMC5 * The Guess Whom * Aphex Twink * BM-52s * Stray Scats * Tinea Turner * MTV on the Radio * Alice bin Chains * Oreo Speedwagon * The Black-Eyed Pleas * XO * Sexy Pistols * Asian * Pinky Floyd * Brush * Adam & the Pants - Comments welcome.





Posted on September 5, 2021